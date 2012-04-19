Ветропарк «Новоазовский» увеличил мощность до 57,5 МВт

ООО «Ветряной парк «Новоазовский» (Донецкая обл.) увеличило мощность своего генерирующего оборудования до 57,5 МВт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

«Мощность ветропарка увеличилась до 57,5 МВт. Теперь работают 23 ветряные установки», – отмечено в сообщении.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, скорректировала установленную мощность ветропарка до 57,5 МВт.

Как сообщалось, ООО «Ветряной парк «Новоазовский» реализует проект строительства ветряной электростанции общей проектной мощностью 107,5 МВт. Станция будет оборудована 43-мя ветроэнергетическими установками Fuhrlander удельной мощностью 2,5 МВт.

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает вопрос выделения ООО «Ветряной парк «Новоазовский» 48,8 млн евро для строительства 13 установок Fuhrlander, через Фонд чистых технологий (Clean Technology Fund), управляемый банком.

Справка УНИАН. ООО «Ветряной парк «Новоазовский» реализует проект строительства ветряной электростанции общей проектной мощностью 107,5 МВт. Компании «Ветряной парк «Новоазовский», «Ветряной парк «Очаковский» и «Ветряной парк «Березанский» (две последних - Николаевская обл.) действуют в рамках инвестиционного проекта «Ветряные парки Украины», разработанного одноименным ООО.