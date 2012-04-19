Путин заявляет, что "Газпром" должен продолжить работу со странами-транзитерами

"Газпром" должен продолжить работу со странами-транзитерами, несмотря на расширение газопровода "Северный поток" и предстоящий ввод в строй "Южного потока", которые должны обеспечить газотранспортную независимость Российской Федерации.

Об этом сказал премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, передает РИА "Новости".

"Работа со всеми нашими партнерами должна быть продолжена и строиться на взаимовыгодной основе", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2012 г. Украина сократила транзит природного газа в страны Европы на 20%, или на 5,847 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 23,339 млрд куб. м.

Сокращение транзита связано с тем, что "Газпром" переориентировал часть поставок с украинского на белорусское направление.

В феврале "Газпром" заявил, что значение Украины для экспорта российского газа после запуска "Южного потока" и расширения "Северного потока" упадет до нуля.

В ноябре 2011 года была запущена первая очередь стратегического газопровода "Северный поток" мощностью 27,5 миллиарда кубометров. Власти РФ на фоне сложных газовых переговоров с Украиной поручили "Газпрому" ускорить реализацию другого стратегического проекта - "Южный поток", причем строить этот морской газопровод в максимальной мощности - 63 миллиарда кубометров газа в год.