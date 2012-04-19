Коммерческие поставки газа по второй нитке "Северного потока" начнутся в октябре – Миллер

Коммерческие поставки газа по второй нитке газопровода "Северный поток", соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря, начнутся в октябре.Об этом сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".

"Мы приступили к выполнению пуско-наладочных работ, в сентябре начнется заполнение второй нитки буферным техническим газом, а в октябре мы начнем коммерческие поставки", - сказал А.Миллер.

Как сообщалось, вчера оператор проекта "Северный поток" компания Nord Stream AG заявила, что укладка второй нитки газопровода "Северный поток" досрочно завершилась в среду.

Ранее сообщалось, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток" были приостановлены 15 апреля, их планируется восстановить в конце апреля для проведения плановых работ по наладке систем управления для дальнейшей интеграции двух ниток газопровода "Северный поток" в единую автоматизированную систему. Сроки работ по настройке систем управления были согласованы с партнерами Nord Stream.

После выхода на проектную мощность обеих ниток полностью автоматизированная газотранспортная система сможет транспортировать 55 миллиарда кубометров газа в год из России в Европу в течение как минимум 50 лет.

Напомним, Газопровод "Северный поток" спроектирован без промежуточных компрессорных станций. Каждая из двух ниток состоит из трех секций с различной толщиной стенки, соответствующей уровням рабочего давления внутри газопровода на протяжении всего маршрута из России в Германию.

"Северный поток" (Nord Stream) длиной 1,2 тысячи километров уже поставляет российский газ в Германию. Акционерами оператора проекта - компании Nord Stream AG - являются российский "Газпром" (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).