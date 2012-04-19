Миллер: Европе в ближайшие 7-8 лет потребуется дополнительно более 100 млрд куб. м газа

Москва. В ближайшие семь-восемь лет Европе потребуется дополнительно более 100 млрд куб. м газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

«В 2011 году по сравнению с 2010 годом доля российского газа на европейском рынке увеличилась с 24% до 27%, и в течение семи-восьми ближайших лет Европе потребуется дополнительно импортировать более 100 млрд куб. м газа», - сказал А.Миллер.

По его словам, решение вопроса о дополнительных поставках в настоящее время очень важно для Европы.

Он убежден, что роль российского газа возрастает, значение российского газа на европейском газовом рынке увеличивается.

Он также сообщил, что работы по реализации проекта «Южный поток» идут в соответствии с графиком.

«Первые поставки коммерческого газа по «Южному потоку» начнутся в декабре 2015 года. С нашими партнерами, европейскими компаниями - с немецкими, итальянскими, французскими - согласован график, и в декабре мы планируем начать строительство. При этом в настоящее время все изыскательские, подготовительные работы, проектные работы идут строго по графику, и у нас никаких сомнений, что срок реализации проекта будет полностью выполнен», - сказал он.

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