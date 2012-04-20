Цена нефти растет на фоне обвала доллара

На мировых торгах в пятницу, 20 апреля, цена нефти растет на фоне падения курса доллара и опасений относительно возможных перебоев поставок иранской нефти.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,32 доллара, или на 0,31% - до 102,59 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,2 доллара, или на 0,17% - до 118,2 доллара за баррель.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США в четверг, 19 апреля, сократился до 79,56 пункта с 79,59 пункта к концу предыдущих торгов. В пятницу снижение продолжается - уже доллар потерял 0,05%, достигнув 79,51 пункта.

Еще одной важной темой для рынка нефти остается Иран. В Багдаде на 23 мая запланировано проведение очередного раунда переговоров представителей Тегерана и "шестерки" международных посредников по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной проблемы. Несмотря на появившиеся слухи о том, что на этой встрече может быть поднят вопрос о смягчении санкций Евросоюза в отношении поставок иранской нефти, возможность перебоев с поставками сохраняется, передает Bloomberg.