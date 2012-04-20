НКРЭ утвердила порядок доступа к ГТС и хранилищам газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики Украины (НКРЭ) утвердила порядок доступа к газотранспортной системе (ГТС) Украины, предоставляющий субъектам рынка равные права по доступу к системе и подземным хранилищам газа (ПХГ).

Как сообщили УНИАН в комиссии, такой порядок НКРЭ утвердила в четверг, 19 апреля..

В частности, порядок утвержден во исполнение положений закона «О принципах функционирования рынка природного газа», принятого Верховной Радой летом 2010 года в рамках выполнения обязательств, взятых Украиной при вступлении в Европейское энергетическое сообщество.

Порядок оговаривает процедуры предоставления заказчикам услуг по транспортировке газа магистральными и распределительными газопроводами, услуг по хранению газа, а также услуг по присоединению объектов систем газоснабжения заказчиков к магистральным и распределительным газопроводам.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.