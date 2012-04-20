Акционеры «Южного потока» договорились сначала строить сухопутную ветку газопровода

Москва. Акционеры «Южного потока» договорились сначала строить северную ветку сухопутной части газопровода "Южный поток" до Австрии, а потом южную ветку - на юг Италии.

Об этом сообщил журналистам в Новом Уренгое глава итальянской компании Eni Паоло Скарони, передает РИА Новости.

"Этот вопрос в компетенции "Газпрома" и стран-транзитеров, мы договорились, что ветка на юг Италии будет реализована после завершения строительства первой сухопутной ветки до Австрии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что первые коммерческие поставки газа по "Южному потоку" планируется начать в декабре 2015 года.

Проект "Южный поток" реализуется в целях диверсификации маршрутов поставок природного газа европейским потребителям. В третьем квартале 2011 года была завершена разработка сводного технико-экономического обоснования "Южного потока", объединившего в себе ТЭО морского участка и ТЭО участков, проходящих по территории стран Южной и Центральной Европы.

Турция 28 декабря 2011 года выдала России окончательное разрешение на прокладку "Южного потока" в своих водах, сняв последнее препятствие на пути этого проекта. После этого премьер-министр РФ Владимир Путин 30 декабря поручил "Газпрому" ускорить начало реализации проекта "Южный поток", приступив к его строительству в 2012 году, а не в 2013 году, как планировалось ранее. "Газпром" подготовил новый график строительства газопровода, которое начнется в декабре 2012 года. Президент РФ Дмитрий Медведев поручил строить "Южный поток" в варианте максимальной мощности - 63 миллиарда кубометров в год.

Предполагается, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая. Ввод первой из них пока запланирован на декабрь 2015 года, вывод на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году. Ориентировочная стоимость "Южного потока" составляет 15,5 млрд евро, 10 млрд из которых приходится на морской участок, а 5,5 млрд евро - на сухопутный.

Акционерами компании-оператора морского участка газопровода "Южный поток" - South Stream Transport AG являются "Газпром" (50%), итальянская Eni - 20%, немецкая Wintershall и французская EdF - по 15%.

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