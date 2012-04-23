На цену нефти оказывает давление прекращение поставок из Ирака и статданные из Китая

На мировых торгах в понедельник, 23 апреля, цена нефти иземнияется разноправленно на фоне прекращения поставок сырья из Ирака, а также статданных из Китая.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже опустилась на 0,09 доллара, или на 0,09% - до 103,79 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,07 доллара, или на 0,06% - до 118,83 доллара за баррель.

Как сообщают СМИ, поставки нефти с северных месторождений в Ираке были прекращены 21 апреля из-за аварии на территории соседней Турции. Объем экспорта ресурса из этих регионов составляет 450-500 тысяч баррелей в день.

Неоднозначной для котировок сырья оказалась статистика по деловой активности в промышленности Китая. Индекс, вычисляемый аналитиками HSBC, вырос в апреле, по предварительной оценке, до 49,1 пункта с 48,3 пункта в марте. Показатель остается ниже отметки 50 пунктов, свидетельствующей о снижении активности в секторе шестой месяц подряд, однако рост индекса говорит о ее постепенном оживлении, передает Bloomberg.