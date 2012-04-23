Египет заявил о расторжении договора о поставках газа в Израиль

Египетские власти заявили о расторжении договора о поставках в Израиль природного газа, сообщает ВВС.

Официальной причиной стало нарушение пунктов контракта между странами, сообщили в египетской компании EGAS.

Израильская сторона уже заявила о неприемлемости расторжения контракта. В компании-импортере газа намерены получить компенсацию за перебои с поставками, вызванные многочисленными взрывами на газопроводе с момента смены власти в Египте. Всего с начала 2011 года газопровод взрывали 14 раз. Около сорока процентов газа, используемого Израилем, поставлялось из Египта.

Считается, что договор о поставках газа был крайне непопулярен среди египетского населения, так как бывший президент страны Хосни Мубарак продавал природный газ слишком дешево.