Умер гендиректор Ривненской АЭС Колисниченко

Вчера, 22 апреля, умер генеральный директор ОП «Ривненская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» Михаил Колисниченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что на 53-м году жизни у М.Колисниченко неожиданно остановилось сердце.

Напомним, М.Колисниченко возглавлял Ривненскую АЭС с 2008 года.

Справка УНИАН. Ривненская АЭС - первая в Украине АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами. Строительство АЭС началось в 1973 году. Два первых энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 были введены в эксплуатацию в 1980-1981 годах, третий энергоблок (ВВЭР-1000) - в 1986 году, четвертый - в 2004 году.