Кабмин рассчитывает за полтора года построить НБК на Чернобыльской АЭС

Кабинет министров Украины рассчитывает в течение полутора лет завершить строительство нового безопасного конфаймента над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня журналистам после посещения Научного центра радиологической медицины.

«Мне очень приятно сказать, что 26 апреля будет заложен камень, начнется строительство укрытия на разрушенной Чернобыльской АЭС. Мы, наконец, в течение очень ограниченного времени, полутора лет, закроем эту проблему», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля 2011 года Украина совместно с партнерами-донорами Чернобыльских фондов провела Конференцию по сбору средств для завершения чернобыльских проектов (донорскую конференцию).

По ее результатам 31 страна, а также Европейская комиссия и ЕБРР согласились предоставить «львиную долю» необходимой суммы средств - было собрано около 550 млн евро.

После Конференции работа по сбору средств не прекращалась, и ряд стран и международных институтов объявили о выделении необходимых дополнительных финансовых ресурсов.

Потребность в средствах на реализацию чернобыльских проектов - 740 млн евро.

Глава Госагентства по управлению Зоной отчуждения Владимир Холоша прогнозировал завершение работ по монтажу нового безопасного конфаймента и установку его в проектное положение над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС до конца 2015 года.

В.Холоша также уточнил, что, по оценкам агентства, доля украинского субподряда в выполнении работ по сооружению НБК составит порядка 30%, а на строительно-монтажных работах будет задействовано от 2,5 до 3-х тыс. работников.