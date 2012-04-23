Украина в ближайшее время может получить статус ассоциированного члена в ЦЕРН - Клюев

Украина в ближайшей перспективе может получить статус ассоциированного члена в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По его словам, это позволит значительно увеличить участие украинских ученых в перспективных международных проектах.

Секретарь СНБО напомнил, что украинские ученые эффективно сотрудничают с ЦЕРН уже много лет - они успешно принимали участие в проекте по созданию Большого адронного коллайдера и других экспериментальных установок.

А.Клюев подчеркнул, что для Украины важно расширять практическое использование новых технологий, потенциал высокотехнологичной промышленности.

Очень важным для будущего Украины секретарь СНБО назвал воспитание нового поколения ученых, способных развивать отечественные науку и технологии в широкой интеграции в мировые научные процессы.

Комментируя подписание на минувшей неделе межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях, А.Клюев сказал, что Украина и Япония могут сотрудничать на базе международного научно-практического технологического центра, который планируется открыть на Чернобыльской АЭС.

По его словам, соглашение создало правовые основы для дальнейшего объединения научно-технического потенциала и ресурсов, а также использования опыта специалистов обеих стран в сфере преодоления последствий аварий на атомных станциях.

А.Клюев напомнил, что на базе ЧАЭС Украина планирует при поддержке МАГАТЭ приступить к созданию международного научно-практического технологического центра. Его разработки смогут стать достоянием ученых всего мира, а, следовательно, - весомым вкладом в повышение глобальной ядерной безопасности, отметил он.

«Страны, пережившие такие страшные катастрофы на атомных электростанциях, вполне естественно стремятся к координации усилий не только по ликвидации их следствий, но и для недопущения подобного в будущем», - сказал А.Клюев.

ЦЕРН является ведущей европейской межправительственной организацией по изучению физики высоких энергий. Украинские научные работники хорошо известны в этой организации благодаря их успешному участию над проектом Большого адронного коллайдера. Также ЦЕРН является одним из центров развития новой сетевой технологии ГРИД, способной хранить и оперативно обрабатывать большие объемы данных, которые появляются после запуска Большого адронного коллайдера.