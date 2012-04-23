В Украине авиатопливо может перейти в разряд дефицита

Компания «ТНК-ВР Коммерс» заявляет, что авиационное топливо может стать дефицитом в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Компания отмечает, что в начале апреля отдел таможенных платежей Восточной таможни Государственной таможенной службы Украины вынес решение об изменении определения товара с «Топливо для реактивных двигателей ТС-1» на «Бензин специальный», что влечет за собой увеличение ставки акциза на импортируемое из РФ авиатопливо ТС-1 с 30 евро на тонне до 198 евро на тонне.

«Вопросов по классификации со стороны таможенных органов ранее не было. Мы не сможем и не будем ввозить авиатопливо, производимое для заправки авиатранспорта, как «бензин специальный». Его не возьмет ни один аэропорт, им не будет заправляться ни одна авиакомпания, потому что это противоречит действующим нормативным документам, принятым в гражданской авиации. К тому же, у нас есть подтверждения от «МАСМЫ», что наш авиакеросин не может быть классифицирован как «бензин специальный», и это подтверждено сертификатом соответствия», - прокомментировал ситуацию директор департамента развития и продаж авиатоплива ООО «ТНК-ВР Коммерс» Кирилл Молоденков.

Государственное предприятие Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА», сертифицирующий орган, который давно работает на рынке Украины и может выступить независимым арбитром в ситуации, сложившейся на рынке авиатоплива, дает четкое изложение ситуации в своем письме № 10/10-396 от 12.04.2012:

«В связи с несовершенством Украинского классификатора товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) таможенные органы Украины отнесли топливо ТС-1 для реактивных двигателей согласно ГОСТ 10227-86 (ГСТУ 320.00149943.011-99 «Топливо ТС-1 для реактивных двигателей Технические условия») к товарной позиции «Бензины специальные». Следует отметить, что технологии производства специальных бензинов и топлив для реактивных двигателей значительно отличаются. Бензины специальные, в основном, используются как растворители в различных сферах хозяйственной деятельности и никогда не использовались и не могут использоваться как топлива для турбореактивных двигателей».

Напомним, с августа 2011 г. компания ТНК-ВР для разрешения критической ситуации, сложившейся с обеспечением авиатопливом аэропортов Украины во втором полугодии 2011 г., осуществляет поставки топлива ТС-1 с двух российских заводов (ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (г. Ярославль) и ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (г. Рязань). Это топливо соответствует требованиям ГСТУ 320.001.49943.011-99 и ГОСТ 10227-86, проходит надлежащий лабораторный контроль и обязательную сертификацию. С момента начала поставок и по сегодняшний день технология производства не менялась.

По прогнозам экспертов, при текущих условиях, когда акцизная ставка на импорт авиакеросина составляет 30 евро/тонна, загрузка технологических мощностей аэропортов составляет 45%, а при повышении акциза до 198 евро/тонна, загрузка упадет до 7%.

На данный момент заправиться в аэропортах нашей страны стоит на 20% дороже, чем в европейских, при ставке акциза в 30 евро/тонна, а при повышении ставки акциза до 198 евро/тонна, такая разница возрастет до 60%.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).