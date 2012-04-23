Немецкий эксперт: Россия должна понять, что лучший выход – трёхсторонний консорциум

Россия должна понять, что в вопросе украинской ГТС «лучший выход из положения для всех – это трёхсторонний консорциум, а не попытка решить вопрос с Украиной белорусским путём».

Об этом в комментарии Институту Горшенина заявил директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике Александр Рар.

В частности, немецкий эксперт рассказал, что, на международной конференции в Нюрнберге комиссар Еврокомиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер заявил, что нет необходимости строить дорогие трубы - Nabucco или третью ветку Nord Stream, когда появилась возможность поучаствовать в модернизации газовых сетей через Украину, и призвал Евросоюз сделать это своим приоритетом.

«В Германии создаётся европейский консорциум. Пока туда вошли, в основном, немецкие компании, но войдут и другие европейские, которые уже предложили конкретную концепцию для модернизации газово-трубных систем Украины. Это не полномасштабная операция по модернизации всех труб, но самых главных отрезков транзита украинского и российского газа через Украину на Запад. Здесь появилась конкретика, появились западные возможности профинансировать, пусть и частично, этот проект», - рассказал А.Рар.

По его словам, «вся загвоздка сейчас, с одной стороны, в законодательстве Украины, которая все ещё не может определиться, насколько она готова приватизировать или отдавать в концессию свои газовые системы. И, конечно, в России, которая, с моей точки зрения, должна понять, что лучший выход из положения для всех – это трёхсторонний консорциум, а не попытка решить вопрос с Украиной белорусским путём. Приобрести полностью газовые системы Украины под себя, контролировать их и сесть на них, создав таким образом старый советский энергетический комплекс. Это план «Газпрома». Но его трудно реализовать, в том числе и по политическим причинам».

«Гораздо выгодней было бы строить именно трёхсторонний консорциум. И в рамках этого консорциума, мне кажется, можно всем заработать и всем выиграть», - отметил А.Рар.

В свою очередь, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин Симонов уверен, что единственным заинтересованным в украинской трубе лицом является компания «Газпром», однако говорить о приватизации украинской ГТС пока нет повода.

В комментарии Институту Горшенина он заявил: «Такое понятие как украинская ГТС сегодня нужна только одному субъекту – компании «Газпром». По большому счёту, она больше ни для кого смысла не имеет. Поэтому, если речь зайдёт о приватизации газотранспортной системы, понятно, что делаться это может только под «Газпром», и никаких двух мнений быть не может, потому что иного газа в этой трубе всё равно не окажется».

«Если вы берете у «Газпрома» 40 млрд. кубов в год, (да, часть идёт на сжигание для обеспечения транзита, но всё равно, на внутренние нужды тоже достаточно приличные объёмы идут), то надо понимать, что, естественно, здесь единственным интересантом может быть только «Газпром». И никакие правила «третьего пакета» не сработают, потому что даже Европа не знает, как организовать независимый бизнес по управлению трубами. Но это история-то старая, поэтому я лично никакого движения в сторону приватизации ГТС не вижу, а вижу наоборот, попытки убедить всех, что никакой приватизации не будет и что труба останется государственной», - заявил К.Симонов.