На конкурсы по Юзовской и Олесской площадям подали заявки 5 транснациональных компаний

На участие в конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской и Олесской площадям подали заявки 5 транснациональных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий сегодня журналистам в Киеве.

В частности, по его словам, в конкурсе по Юзовской площади заявки подали три компании – ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а на конкурс по Олесской площади подали заявки две компании - Сhevron и Eni.

«Достаточно серьезный успех, что заявились такие компании. Все компании в первой десятке крупнейших компаний этой отрасли», - сказал Э.Ставицкий.

При этом он добавил, что окончательное раскрытие поданных этими компаниями заявок состоится 25 апреля в 12.30.

Также Э.Ставицкий добавил, что межведомственной комиссии по заключению соглашений о разделе продукции отводится 1 месяц на определение победителя по каждому из конкурсов, то есть победители по данным конкурсам должны быть названы до 23 мая 2012 года.

Также глава Минприроды спрогнозировал, что в случае успешности завершения данных конкурсов реальная работа по добыче углеводородов на этих площадях может начаться уже в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеолслужба) объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.). Заявки на участие в конкурсах Госгеолслужба принимала до 18:00 23 апреля 2012 года.

Кроме того, правительство включило в пакеты конкурсной документации геологическую информацию, определив стоимость пакета по Олесской площади в 10,5 млн грн, по Юзовской площади – 15 млн грн.

Напомним, в декабре 2011 года Кабинет министров Украины своими постановлениями утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской и Олесской углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

Согласно документам, Кабмин поручил Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП разработать и утвердить в течение двух месяцев конкурсную документацию и официально объявить о проведении конкурсов.

После подписания и государственной регистрации соглашений инвестору (победителю конкурса) предоставляется специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей углеводородов (промышленной разработкой) в пределах участка, сроком на 50 лет. Срок действия специального разрешения на пользование недрами может быть продлен в порядке, установленном законодательством.

Напомним, на разработку Юзовской и Олесской площадей претендует нефтегазовая компания Shell.