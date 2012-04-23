Украина объявит еще три конкурса по заключению соглашений о разделе продукции

Украина в ближайшие недели объявит еще три конкурса по заключению соглашений о разделе продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий сегодня журналистам в Киеве.

«В ближайшие недели будут анонсированы еще три конкурса», - сказал он.

При этом он добавил, что 2 конкурса будут на месторождения на глубоководном шельфе Черного моря, и один конкурс – на сухопутной части.

По его словам, в ближайшее время правительство должно принять решение по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Кабинета Министров, в 2012 году в государственный бюджет поступит 6 млрд грн в качестве премий за подписание соглашений о разделе продукции (СРП).

Напомним, в феврале Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. До конца 2012 года планируется также подготовить и провести конкурсы на заключение СРП по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Фороскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам.

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