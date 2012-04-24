Россия будет заинтересована в транзите через Украину и после ввода обходных газопроводов - Язев

Москва. Россия будет заинтересована в транзите газа через территорию Украину и после ввода в эксплуатацию обходных газопроводов – «Северного потока» и «Южного потока».

Об этом президент Российского газового общества, депутат Госдумы РФ Валерий Язев сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Я не помню, чтобы кто-то из руководителей «Газпрома» хоть один раз сказал, что мы построим «Южный поток» и ваша украинская ГТС будет не нужна. Нет там таких дураков в «Газпроме», - сказал В.Язев.

При этом он отметил, что роль и значения ГТС будет действительно уменьшаться, что не позволит руководству Украины использовать «ценовой шантаж».

В.Язев подчеркнул, что Россия настроена на дальнейшее сотрудничество с украинскими коллегами, и это в интересах как Украины, так и РФ.

«Это в интересах Украины найти формы сотрудничества и после пуска «Южного потока», - сказал он.

При этом президент Российского газового общества отметил, что «Южный поток» планируется запустить к 2016 году, а по прогнозам главы «Газпрома» Алексея Миллера рост поставок газа в Европу к 2020 году возрастет на 100 млрд куб. м.

По его словам, с одной стороны, ЕС внедряет энергоэффективные технологии, что играет на пользу сокращения потребления газа, однако при этом сворачивается атомная энергетика. Кроме этого, использование газа намного экологичнее, чем использование угля.

Кроме этого, В.Язев подчеркнул, что в пользу роста поставок газа играет также падение объемов добычи в Европе, в частности в Норвегии.

«Рост на 100 млрд реален, и существенная часть – это российский газ», - сказал он.

«Украинская ГТС будет нужна, и дело украинской стороны, чтобы занять свое место под солнцем и делать шаги навстречу российскому «Газпрому» в деле конструктивного сотрудничества. Они (Украина - УНИАН) как-то до сих пор идут неконструктивно, пассивно занимают выжидательную позицию, что с неба на них свалится благо. Но так не бывает», - сказал В.Язев.

Как сообщал УНИАН, 30 марта официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что «Газпром» продолжит перевод транзита с территории Украины на другие маршруты - через Беларусь и новые морские газопроводы.

«Это пока только первые результаты, мы в начале большого пути по перераспределению объемов транзита газа с территории Украины в пользу нашей дочерней компании «Белтрансгаз» и новых морских газопроводов», - сказал С.Куприянов.

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