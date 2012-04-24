В конкурсе «Нафтогаза» на закупку правовых услуг будут участвовать две компании

Сегодня в помещении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» состоялось раскрытие предложений конкурсных торгов на закупку услуг в области права, которые будут предоставляться Компании в текущем году на территории Украины и, в случае необходимости, на территории других стран.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно процедуре открытых торгов, конкурсные предложения подали две компании: Общество с ограниченной ответственностью «Шпехт» (г. Киев, Украина; цена предложения 7,480 млн грн) и Общество с ограниченной ответственностью «Лоуренс Грэхэм (СИАЙЕС) ЛЛП» (г. Лондон, Великобритания; цена предложения 884 тыс. долл. США).

Закупка услуг осуществляется по процедуре открытых торгов; объявление о запланированной закупке было обнародовано 16 марта 2012 г.

В перечень услуг в области права входят, в частности, юридические услуги, юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности Компании, представление интересов Компании в судах и других органах иностранных государств, иностранных и международных арбитражах и прочее.

Компания объявит победителя закупки услуг в области права после оценки представленных участниками предложений в определенные законодательством сроки.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.