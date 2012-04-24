Украина и Япония подписали дополнительный договор о теплосанации соцобъектов

Государственное агентство экологических инвестиций Украины и Организация по разработке новых энергетических и промышленных технологий (НЕДО, Япония) подписали дополнительный договор по реализации новых проектов теплосанации объектов социальной инфраструктуры на общую сумму 101,37 млн евро.

Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард СТАВИЦКИЙ.

По его словам, в рамках подписанного соглашения будет реализовано 319 проектов теплосанации образовательных и лечебных учреждений в 7 областях Украины, в частности, в Донецкой, Луганской, Киевской, Ивано-Франковской, Ривненской областях и Крыму.

При этом Э.САВИЦКИЙ отметил, что 51 проект из 319 уже реализованы в Крыму.

Завершить реализацию проектов планируется к началу учебного года.

Э.САВИЦКИЙ также сообщил, что всего на сегодняшний день госагентством экологических инвестиций утвержден 1001 проект целевых экологических (зеленых) инвестиций в 24 регионах Украины на общую сумму 3,8 млрд грн. Реализация этих проектов позволит сократить выбросы парниковых газов на 295 тысяч тонн CO2 эквивалент.

Э.САВИЦКИЙ также отметил, что на сегодняшний день японская сторона рассматривает возможность увеличения объемов зеленых инвестиций, что позволит реализовать проект теплосанации объектов социальной инфраструктуры и в других областях Украины. «Все области, которые подготовят документы, смогут принять участие в проектах зеленых инвестиций», - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский cleantech пошел в рост