В переговорах по модернизации ГТС «мяч» находится на украинской стороне – ЕБРР

В переговорах по модернизации ГТС между Украиной и Европейским Союзом «мяч» находится на украинской стороне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Турции, странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Оливье Декамп во вторник на пресс-конференции в Киеве.

Говоря о том, проводились ли встречи с руководством Украины по поводу модернизации ГТС и продолжается ли переговорный процесс, О.Декамп сказал: «Без изменений, «мяч» на украинской стороне».

При этом он отметил, что для Европы остается интересной газотранспортная система Украины, так как дешевле ее модернизировать, чем строить новый трубопровод.

По словам О.Декампа, специалисты ЕС готовы дать рекомендации Украине по управлению не только ГТС, но и в вопросах энергетической безопасности страны в целом.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.

12 марта этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев заявил, что Украина готова создать двухсторонний украинско-российский газовый консорциум в случае поступления «выгодного» предложения.

«Если на двусторонней основе последуют однозначно выгодные для Украины предложения, то все может быть. Самое важное – наши национальные интересы. А они состоят в том, чтобы транзит российского газа в Европу гарантированно осуществлялся именно через Украину, а не в обход, и в дальнейшей перспективе, и как можно в больших объемах», - сказал он.

При этом А.Клюев отметил, что трехсторонний консорциум по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) при участии представителей Украины, России и Евросоюза лучше, чем двухсторонний.

Справка УНИАН. 19 июля 2011 года НАК «Нафтогаз Украины» подписал с ЕБРР и ЕИБ документы о кредитовании модернизации ГТС Украины. Согласно документам, средства по 154 млн долл. от каждого банка планируется выделить на 15 лет под госгарантии.