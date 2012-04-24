Созданию консорциума должен предшествовать перевод части ГТС в реверс – Тодийчук

Прежде чем создавать консорциум по управлению газотранспортной системой, Украина должна перевести в реверс часть своих трубопроводных мощностей для получения газа с европейского спотового рынка.

Такое мнение высказал президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр Тодийчук в ходе круглого стола «Кто приватизирует украинскую ГТС?», организованного Институтом Горшенина.

По словам А.Тодийчука, использование в реверсном режиме части трубопроводных мощностей украинской ГТС можно организовать без ущерба транзиту российского газа через территорию Украины. «Украина имеет сводные трубопроводные мощности, не задействованные в транспортировке российского газа в ЕС. Мы можем через Словакию присоединиться к объединенной газотрубопроводной системе Европы и получать из нее практически любой газ. Уже сегодня есть позитивные сигналы из Германии относительно закупки газа на спотовом рынке этой страны», - сказал эксперт и добавил: «Не воспользоваться такой возможностью было бы большой ошибкой со стороны украинской власти. Мы должны сохранить за собой возможность получить газ из Европейского Союза. Как минимум, мы должны обеспечить себе возможность закачивать европейский газ в наши подземные хранилища в летний период, когда цены на спотовом европейском рынке, как минимум, в два раза ниже цен на газ по долгосрочным контрактам».

Вместе с тем, А.Тодийчук не исключает, что «Газпром», не заинтересованный в выходе Украины на европейский спотовый рынок газа, может блокировать принятие технических решений по реверсу украинской ГТС.

Как сообщал УНИАН, 12 марта этого года в СМИ была опубликована информация о том, что «Нафтогаз Украины» планирует подписать с немецкой компанией RWE краткосрочный контракт на поставку в Украину через трубопроводы Словакии газа, купленного в Европе.

Вариант реверсного использования части газотранспортной системы позволит импортировать в страну газ по трубопроводам не только из России, но и из Евросоюза. Такие меры позволят снизить цену импортного газа на отечественном рынке.

Соглашение станет «пробным шаром» и рассчитано на небольшие объемы поставок - «Нафтогаз» намерен пока импортировать из Европы около 3 млн куб. м газа в сутки. Но сам факт может оказать решающее влияние на дальнейшие позиции Украины в переговорном процессе с «Газпромом».

Кроме того стало известно, что представители Украины провели переговоры с Турцией и Болгарией по поводу использования одного из турецких LNG-терминалов с тем, чтобы затем организовать поставку газа через газотранспортную систему Болгарии в Украину.