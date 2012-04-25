Нефть набирает в цене на статданных из США. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание

На мировых торгах в среду, 25 апреля, цены на нефть растут на фоне статданных из США по запасам топлива.

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,09 доллара, или на 0,02% - до 103,64 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,13 доллара, или на 0,11% - до 118,29 доллара за баррель.

Согласно статданным API, запасы нефти в США сократились на 985 тысяч баррелей. Запасы бензина уменьшились на 3,64 миллиона баррелей, дистиллятов - на 3,56 миллиона баррелей. Как отмечают эксперты, ситуацию можно расценивать как фактор роста рынка, передает Bloomberg.

Официальную статистику по запасам "черного золота" опубликует позже в среду Министерство энергетики США.

Кроме того, на рынок оказал давление прогноз аналитиков банка Goldman Sachs, по мнению которых, темпы роста спроса опережают увеличение добычи нефти, что будет способствовать повышению цен в дальнейшем, несмотря на замедляющиеся глобальные экономические темпы.