«Центрэнерго» в І квартале увеличило убыток в 2,3 раза - до 174,4 млн грн

Энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» (Киевская обл.) в январе-марте 2012 года увеличила чистый убыток в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 174,385 млн грн.

Об этом сказано в годовой отчетности компании, опубликованной в Единой системе комплексного раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. «Центрэнерго» увеличило чистый доход на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 2,209 млрд грн, а также увеличило валовой доход (выручку) от реализации на 52,4% – до 2,651 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Центрэнерго» увеличило чистую прибыль в 3,7 раза, или на 25,614 млн грн, - до 35,230 млн грн, по сравнению с 2010 годом.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».