Между ВБ и МВФ нет разногласий касательно реформы тарифов на газ в Украине - заявление ВБ

Между Всемирным банком (ВБ) и Международным валютным фондом (МВФ) нет разногласий касательно реформы тарифов на газ в Украине. Об этом говорится в заявлении ВБ, переданном агентству УНИАН.

«По нашему мнению, такую программу (по вопросам цены на газ и энергоэффективности - УНИАН) следует начинать с реформы тарифов и поддерживать ее программой предоставления адресной помощи социально незащищенным гражданам, а также осуществлением ряда мероприятий по улучшению энергоэффективности. Между Всемирным банком и Международным валютным фондом не существует никаких разногласий по этому вопросу», - говорится в заявлении.

Кроме того, Всемирный банк готов поддержать проект в сфере энергоэффективности, который будет заниматься решением проблемы централизованного теплоснабжения. Банк также готов поддержать программы адресной социальной помощи, которые помогут домохозяйствам с низким уровнем доходов смягчить влияние высоких тарифов в том случае, если власть готова осуществлять тарифные реформы.

В конце прошлой недели некоторые СМИ со ссылкой на вице-президента Всемирного банка Филипп Ле Уэру, обнародовали информацию о позиции ВБ касательно перспектив сотрудничества Украины и МВФ. В частности, сказанные им слова были поданы в контексте того, что выделение денег МВФ связано с повышением цены на газ, и если Украина повысит тарифы, то это негативно будет сказываться на всех гражданах страны и является неправильным.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова заявила, что председатель Национального банка Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов продолжают переговоры с Международным валютным фондом.