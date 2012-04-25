«Киевэнерго» в І квартале увеличило убыток в 3,7 раза

ПАО «Киевэнерго» (Киев) в январе-марте увеличило чистый убыток в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 328,689 млн грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Киевэнерго» увеличило чистый доход на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 4,939 млрд грн, а также увеличило валовой доход (выручку) от реализации на 33,2% – до 5,901 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 2011 год «Киевэнерго» завершило с чистым убытком 1,375 млрд грн против 157,334 млн грн прибыли по итогам 2010 года.

Справка: ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).