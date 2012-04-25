«Укртатнафта» завершила І квартал с убытком 127 млн грн

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) завершило январь-март с чистым убытком 126,871 млн грн, тогда как за аналогичный период 2011 года чистая прибыль компании составляла 587,148 млн грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Укртатнафта» увеличила чистый доход на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 4,606 млрд грн, а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 16,5% – до 6,123 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 2011 год «Укртатнафта» завершила с чистым убытком 1,085 млрд грн, тогда как за 2010 год чистая прибыль компании составляла 0,378 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укртатнафта» создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.