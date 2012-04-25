Литва предложила Беларуси письменно ответить на вопросы о строительстве АЭС

Беларуси предложено в письменной форме ответить на вопросы, связанные с несоблюдением обязательств перед Литвой при планируемом строительстве АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы.

«Устных ответов белорусской делегации на вопросы, заданные членами комитета во время заседания, было недостаточно, поэтому комитет попросил дополнительно представить ответы в письменной форме. Вопросы белорусской стороне были высланы еще в январе», - говорится в сообщении МИД Литвы.

Это предусмотрено отчетом Комитета по осуществлению Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция ЭСПО), опубликованным 16 апреля.

«Предварительные выводы и рекомендации комитета относительно возможного нарушения международного права Беларусью будут представлены в сентябре», - говорится в заключении отчета.

Документ является обобщением заседания в Женеве 20-23 марта, на котором обсуждалась жалоба Литвы относительно строительства АЭС в Беларуси. Напомним, основной претензией к Беларуси является выбор площадки для АЭС – она расположена близко к Вильнюсу.

В МИД Литвы напоминают, что жалоба была подана в Комитет по осуществлению Конвенции ЭСПО в июне 2011 года. По оценке литовских ведомств, действия белорусской стороны противоречат конвенции: Минск до сих пор не представил ответов на вопросы о строительстве атомной электростанции, не было публичной дискуссии и двусторонних консультаций, тем не менее, этот проект продолжает развиваться.

«Беларусь уже в январе 2009 года начала подготовительные работы по строительству атомной электростанции возле Островца, в 50 км от литовской столицы, но принять участие в оценке воздействия на окружающую среду Литву пригласила только в августе 2009 года. При этом Конвенция ЭСПО предусматривает, что работы по строительству объекта, который будет иметь межгосударственное влияние, можно начать только после всех процедур оценки воздействия на окружающую среду и проведения публичных слушаний», - отмечают в МИД Литвы.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2012 года Минприроды Беларуси направило письмо Министерству окружающей среды Литовской Республики с приглашением обсудить в Минске вопросы и урегулировать имеющиеся разногласия, связанные со строительством Белорусской и Висагинской АЭС, а также выполнением положений Конвенции ЭСПО.

Белорусская сторона предлагала литовской определить удобную дату и время в феврале или начале марта 2012 года для проведения консультаций, а также сообщить о принятом решении и о составе литовской делегации. Однако никаких сообщений из Министерства окружающей среды Литвы так и не поступило.

Справка УНИАН. Литва выступает против строительства белорусской АЭС возле своих границ и собиралась подать жалобу в МАГАТЭ на Беларусь за выбор Островецкой площадки.

Представители Минэнерго Беларуси, в свою очередь. отмечают, что с Литвой неоднократно проводились консультации.

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