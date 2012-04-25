Крым выделит более 530 га земли 17 фирмам для солнечных электростанций

Совет министров Крыма на сегодняшнем заседании дал согласие 17 фирмам на разработку проектов землеустройства по отводу участков общей площадью почти 540 гектаров в 11 регионах полуострова для строительства и обслуживания солнечных электростанций.

В постановлениях крымского правительства, которыми располагает УНИАН, говорится, что земучастки выделяются на условиях аренды.

Сроки строительства и мощность объектов не уточняются.

В частности, в Белогорском районе по 60 гектаров получат общества с ограниченной ответственностью "Меркурий Солар", "Марс Солар", "Сатурн Солар", 50 га - "Сириус Солар", 10 га - "Каппа Солар".

В Первомайском районе 49 га - "Омега Солар", 36 га - "Омега Пиви".

В Раздольненском районе 20 га получат "Тета Солар", 10 га - "Лямбда Пиви".

В Черноморском районе 30 га - "Лямбда Солар", 37 га - "Сигма Солар".

В Бахчисарайском районе 20 га - "Каппа Пиви".

В Симферопольском районе 10 га - "Йота Пиви".

В Красноперекопском районе 20 га - "Тета Пиви".

В Нижнегорском районе 13,8 га "Омикрон Солар".

В Джанкойском и Красногвардейском районах 20 и 13 га - "Йота Солар" и

20 га в районе Феодосии - "Эпсилон Пиви".

"Мы скоро будем лучшими в мире по электростанциям", - сказал крымский премьер Анатолий Могилев.

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