Доля «Газпрома» на европейском рынке в 2011 году выросла c 24% до 27%

Москва. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам заседания совета директоров компании.

«Положительной оценки Совета заслужили усилия компании по последовательной адаптации к изменениям на европейском рынке контрактов на поставку российского газа при сохранении их базовых положений. Данные меры способствовали повышению конкурентоспособности российского газа, что выразилось в увеличении доли «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года до 27% (с 24% в 2010 году) и росте поставок российского газа в страны Европы на 7,9% по сравнению с 2010 годом», - говорится в сообщении.

Правлению поручено продолжить работу по увеличению поставок газа в Европу.

В справочный материалах «Газпрома» сообщается, что в 2011 году потребление газа в Европе (ЕС-27 + Турция + Норвегия + Швейцария + бывшая Югославия) составило 551,1 млрд куб. м, сократившись относительно 2010 года на 9,6%.

Собственная добыча газа в Европе в 2011 году составила 288,3 млрд куб. м (в 2010 году — 311,4 млрд куб. м). Импорт газа европейскими странами в 2011 году также серьезно снизился и составил 262,8 млрд куб. м (в 2010 году — 298,4 млрд куб. м). На данном фоне поставки российского газа в страны Европы в 2011 году, напротив, возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд. куб. м в 2010 году.

Согласно прогнозам ряда аналитических агентств, к 2030 году ожидается рост потребления газа в Европе до уровня 635-670 млрд куб. м. На фоне падения внутренней добычи газа до уровней не выше 240 млрд куб. м в год к 2030 году европейский газовый импорт должен составить 400-430 млрд куб. м в год.

В рамках реализации стратегии по увеличению доли на европейском энергетическом рынке Группа «Газпром» планирует осуществить комплекс мероприятий как по созданию дополнительной инфраструктуры, так и по укреплению позиций компании в секторах, где спрос на газ будет расти опережающими темпами. К числу таких мероприятий относятся проекты по строительству новых газопроводов в Европу, осуществление физических поставок газа (в том числе в виде СПГ) на новые европейские рынки, развитие поставок малотоннажного СПГ, укрепление позиций на рынках, смежных с газовым, прежде всего, в сфере электроэнергетики, а также развитие поставок газа конечным потребителям.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» (РФ) - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома».

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.

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