Вопрос модернизации ГТС будет решаться только после ее оценки – Хорошковский

Брюссель. Вопрос модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины будет решаться только после ее оценки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил 25 апреля украинским журналистам первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

«По ГТС, сейчас идет период оценки и после того, как пройдет период оценки будут приняты определенные решения. И только после этого можно будет сказать, каким путем, что мы будем делать, кто будет совместно с нами выделять ресурс и принимать участие в модернизации нашей ГТС», - сказал он.

При этом, по словам В.Хорошковского, сама оценка ГТС будет завершена в ближайшие 1-2 месяца.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.