Сегодня 26-я годовщина аварии на ЧАЭС. У Рады - протестный митинг чернобыльцев

Сегодня 26-я годовщина аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС.

Авария произошла ночью 26 апреля 1986 года: произошел взрыв, который полностью разрушил 4-й реактор.

В результате взрыва в атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. По данным экспертов, суммарный выброс радиоактивных веществ составил 50 млн. кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Радиоактивными нуклидами были загрязнены более 145 тысяч кв. км территории Украины, России и Беларуси.

После аварии из 30-километровой зоны вокруг АЭС были эвакуированы более 115 тысяч человек.

Чернобыльскую АЭС закрыли 15 декабря 2000 года.

В ходе ликвидации аварии погибли десятки людей, многие остались инвалидами.

Сегодня в Украине состоятся траурные мероприятия, посвященные 26-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Между тем, в Мариинском парке возле Верховной Рады проходит митинг чернобыльцев.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции участвует около 500 человек. В руках они держат флаги и желтые шарики. Участники митинга требуют от власти исполнять решения судов о выплатах им пенсий в полном объеме.

В руках участники митинга также держат плакаты с надписями: «Власть, ты солдатами-срочниками заткнула все дыры при ликвидации аварии на ЧАЭС, а сегодня затыкаешь их пенсиями дыры в бюджете страны. Верни законные пенсии!», «Власть, по твоей вине 18-летние солдаты стали инвалидами. Верни им законные пенсии» и другие.

Работники правоохранительных органов не подпускают митингующих близко к зданию Верховной Рады, и они находятся не возле забора, который стоит возле парламента, а в Мариинском парке.

Кроме того, в парке стоит один автобус с сотрудниками милиции. Дорожное движение по улице Грушевского усложнено.