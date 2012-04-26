Азаров заявляет, что альтернативы ядерной энергетике в ближайшие 10-20 лет в Украине нет

В Украине в ближайшие 10-20 лет нет альтернативы использованию ядерной энергетике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время совещания по вопросам повышения безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, которое проходит сегодня в аварийно-техническом центре ГП НАЭК «Энергоатом».

«Может ли себе позволить страна, которая выходит из тяжелейшего кризиса, в которой изношенность основных фондов составляет более 80%, а необходимость модернизации абсолютно всех отраслей народного хозяйства требует громаднейших капитальных вложений, принимать такие решения, которые принимает, например, такая развитая богатая страна, как Германия? Однозначно нет. Поэтому мы исходим из того, что для нас в ближайшие 10-20 лет альтернативы атомной энергетике нет», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что себестоимость энергии атомных станций существенно ниже, чем от других источников.

К примеру, добавил он, если киловатт-час солнечной энергии стоит 4 грн, то энергия атомных станций почти в 50 раз дешевле.

Н.Азаров отметил, что в Украине атомная энергетика будет лишь развиваться.

«Мы ее будем развивать. И уже в этом году начинается строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС. В этом же году начинается строительство завода по изготовлению полуфабрикатов ядерного топлива. То есть, Украина реально за все 20 лет независимости делает первые шаги по укреплению своей реальной энергонезависимости», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что на сегодняшний день из-за чрезмерно высоких цен на газ Украина вынуждена искать альтернативные источники энергообеспечения.

«В этом плане значение атомной энергетики для Украины просто трудно переоценить», - сказал Н.Азаров.

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