«Укрнафта» в 2011 году сократила прибыль на 17,6% – до 2,2 млрд грн

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ПАО «Укрнафта» в 2011 году сократила чистую прибыль на 17,6% по сравнению с 2010 годом – до 2,182 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что несмотря на то, что объем рентной платы за нефть достиг в 2011 году 8,104 млрд грн, (рост на 3,857 млрд грн, или 91%, по сравнению с 4,247 млрд грн в 2010 г.), компании удалось получить валовую прибыль в размере 3,929 млрд грн (снижение на 902 млн грн, или 19%, относительно показателя 4,831 млрд грн, полученного в 2010 г.).

69% валовой прибыли за 2011 г. (2,709 млрд грн) приходится на добычу нефти.

Валовой убыток компании от добычи газа за 2011 г. составил 686 млн грн (вопрос договорного оформления объёмов газа, поставленного "Укрнафтой" в газотранспортную систему Украины, остается нерешенным из-за отсутствия механизмов компенсации потерь, которые возникли бы при продаже газа по регулируемой цене).

Валовая прибыль от другой деятельности (в т.ч. производство сжиженного газа, производство аммиака, реализация нефтепродуктов) за 2011 г. составила 1,906 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На "Укрнафту" приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями (Ахтырканефтегаз, Черниговнефтегаз, Полтаванефтегаз, Долинанефтегаз, Надвирнанефтегаз, Бориславнефтегаз), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнидынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтыркское, Прилуцкое и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат 563 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.