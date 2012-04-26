Работы по установке буровой платформы в Черном море начнутся с 1 июня - Бойко

Буровая платформа к 1 мая должна зайти в украинские территориальные воды Черного моря, и с 1 июня начнутся работы по ее установке в районе нефтегазового месторождения.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сегодня журналистам, отвечая на вопрос агентства УНИАН.

«С 1 мая она уже будет у нас. С 1 июня начинаем работу. Она сразу становится на Одесское месторождение», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, весной 2011 года ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) купил в Сингапуре за 400 млн долл. буровую платформу для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

В конце августа 2011 года ГАО «Черноморнефтегаз» объявило о проведении открытых торгов на закупку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ).

11 января 2012 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что техническая подготовка самоподъемной плавучей буровой установки в турецком порту после прохода через Босфор для дальнейшего перехода в Украину займет три месяца.