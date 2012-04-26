«Черноморнефтегаз» начал закачку газа в Глебовское ПХГ

Специалисты Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) приступили к закачке природного газа в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ) в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2012-2013 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАО «Черноморнефтегаз».

«Как и в прошлом году, планируем закачать не менее 300 миллионов кубометров. Уже закачали более 9 миллионов», – сообщил начальник управления подземного хранения газа ГАО «Черноморнефтегаз» Александр Фролов.

В сезоне 2011-2012 гг. из хранилища отобрали более 270 млн куб. м природного газа. Общее потребление голубого топлива в Крыму с ноября по март составило более 1,3 млрд куб м.

Напомним, что в осенне-зимний сезон, когда потребление природного газа в Крыму возрастает в 2-5 раз, голубое топливо подается потребителям из трех источников: ДК «Укртрансгаз», Глебовское ПХГ и месторождения «Черноморнефтегаза» в Черном, Азовском морях и в сухопутной части Крыма. В это время Глебовское ПХГ работает на отбор газа в ГТС, в остальное, когда потребление падает, на закачку.

Справка УНИАН. Глебовское ПХГ создано на базе выработанного Глебовского газоконденсатного месторождения в 1991 году. ПХГ предназначено для регулирования сезонной и суточной неравномерности потребления газа в Крыму. На Глебовском ПХГ пробурено 134 скважины (эксплуатационных - 120, используемых при отборе и закачке - 70). В состав производственного комплекса входит компрессорная станция, установки очистки и сепарации газа. Максимальный объем активного газа в Глебовском ПХГ составляет 1 млрд куб. м, буферного - 881,1 млн куб. м.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».