На ЧАЭС начался технологический цикл строительства арки нового конфайнмента

Над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начали технологический цикл строительства арки нового безопасного конфайнмента.

Как передает корреспондент УНИАН, в запуске этого строительства приняли участие Президент Украины Виктор Янукович, министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, представители консорциума Novarka, послы стран-доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» и представители ЕБРР.

В частности, Президент нажал символическую кнопку, которая символизирует начало запуска технологического цикла строительства арки нового конфайнмента.

На церемонии присутствуют послы 21 страны, в частности, США, Японии, Китая, Венгрии, Польши, России, Франции, Италии, Казахстана, а также Европейской комиссии.

Выступая на церемонии, В.Янукович отметил, что сегодняшнее начало строительства арки является определяющим и важными шагом на пути сооружения нового безопасного конфайнмента.

Он выразил надежду на эффективную работу французской компании Novarka, которая строит НБК, и поблагодарил всех рабочих за качественное выполнение заданий на подготовительном этапе.

Также В.Янукович поблагодарил все страны-доноры фонда «Укрытие» и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

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Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. дол., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциума «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.

На сегодняшний день стоимость этого проекта составляет свыше 1 млрд. евро, украинская власть заявляет о необходимости на начальном этапе собрать 740 млн. евро.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны-участницы конференции обязались предоставить Украине 550 млн. евро на чернобыльские проекты.

Кабинет министров Украины рассчитывает за полтора года завершить строительство нового безопасного конфаймента над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС.

Председатель Госагентства по управлению Зоной отчуждения Владимир Холоша заявлял, что доля украинского субподряда в выполнении работ по сооружению НБК будет составлять около 30%, а на строительно-монтажных работах будет задействовано от 2,5 до 3 тысяч работников.