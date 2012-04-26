Украина в этом году добудет на шельфе Черного моря 250 млн куб. м газа – Бойко

Украина в результате работы буровой установки на Черном море в текущем году планирует добыть 250 млн кубометров газа и к концу 2014 года увеличить добычу до объемов, позволяющих обеспечить потребности Крыма в газе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, отвечая на вопрос УНИАН.

«Мы к концу этого года с использованием новой платформы дополнительно получим 250 млн кубов в Черном море. А вообще к концу 2014 года мы на наших месторождениях с нашей техникой Крым обеспечим полностью на 3 млрд кубов. Мы уже будем качать не с материка на Крым газ, а с Крыма на материк», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, также сегодня Ю.Бойко заявил, что буровая платформа к 1 мая должна зайти в украинские территориальные воды Черного моря, и с 1 июня начнутся работы по ее установке в районе нефтегазового месторождения.

Напомним, что весной 2011 года ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) купил в Сингапуре за 400 млн долл. буровую платформу для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

В конце августа 2011 года «Черноморнефтегаз» объявил о проведении открытых торгов на закупку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ). 11 января 2012 года Ю.Бойко сообщил, что техническая подготовка самоподъемной плавучей буровой установки в турецком порту после прохода через Босфор для дальнейшего перехода в Украину займет три месяца.