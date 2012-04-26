«Белоруснефть» создает в Украине дочернее предприятие «Сервис Ойл» по нефтяному сервису

Государственное производственное объединение «Белоруснефть» создает в Украине дочернее предприятие ООО «Сервис Ойл» по нефтяному сервису.

Об этом сказано в сообщении «Белоруснефти», обнародованном на сайте компании.

Согласно сообщению, предполагается, что ООО «Сервис Ойл» будет оказывать нефтегазовым компаниям Украины услуги в области нефтегазового сервиса, среди которых капитальный ремонт скважин, работы по повышению нефтеотдачи пластов, ремонтно-восстановительные работы, сейсморазведка.

Также компания рассматривает перспективу эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ в Украине.

Напомним, летом 2010 года Государственное производственное объединение «Белоруснефть» открыло в Украине ООО «Белоруснефть-Украина».

Справка УНИАН. Государственное производственное объединение «Белоруснефть» является ведущим нефтяным предприятием в Беларуси. Основными направлениями его деятельности являются добыча нефти и газа, нефтяной сервис, переработка углеводородного сырья, производственная наука, машиностроение, реализация продуктов переработки нефти и газа внутри страны и за ее пределами.

В состав ПО «Белоруснефть» входят газоперерабатывающий завод, отраслевой научно-исследовательский институт, весь спектр высокотехнологичных сервисных подразделений. «Белоруснефть» располагает крупнейшим в республике резервуарным и специальным транспортным парками, в его активе более 60% всего автозаправочного комплекса Беларуси.