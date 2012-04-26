Медведев: 70% российского экспорта составляют углеводороды

Москва. Президент России Дмитрий Медведев отмечает, что 70% российского экспорта на мировой рынок составляют углеводороды.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.Медведев сказал сегодня в интервью российским телеканалам.

«Если говорить о нашем экспортном балансе, то 70% нашего экспорта – это углеводороды. Так приблизительно и было (4 года назад - УНИАН) и лишь 5% - это поставки машинотехнического характера», - сказал он и добавил, что работа по диверсификации экономики продолжиться.

Он подчеркнул, что главными рисками для России является зависимость от поставок сырья и, прежде всего, углеводородов на мировой рынок, а также проблемы в демографии.

Д.Медведев отметил, что Россия не планировала за 4 года отказаться от экспорта нефти и газа.

По его словам, Россия в целом неплохо двигалась в сторону диверсификации своей экономики. Так, производство промышленных товаров и средств производства выросло за 4 года приблизительно на 50%, а производство радиоэлектронных средств - на 30%.

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