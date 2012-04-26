Исполняющим обязанности гендиректора Ривненской АЭС назначен Ковтонюк

Временно исполняющим обязанности генерального директора ОП «Ривненская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» назначен Павел Ковтонюк.

Об этом сообщается на официальном сайте Ривненской АЭС.

Согласно сообщению, соответствующий приказ НАЭК «Энергоатом» издан 23 апреля.

До этого назначения 58-летний П.Ковтонюк с февраля 2009 года занимал должность главного инженера - первого заместителя генерального директора Ривненской АЭС.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля на 53-м году жизни умер генеральный директор ОП «Ривненская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» Михаил Колисниченко, возглавлявший Ривненскую АЭС с 2008 года.

Справка УНИАН. Ривненская АЭС - первая в Украине АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами. Строительство АЭС началось в 1973 году. Два первых энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 были введены в эксплуатацию в 1980-1981 годах, третий энергоблок (ВВЭР-1000) - в 1986 году, четвертый - в 2004 году.