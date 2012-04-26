Украина в 2014-2020 гг. модернизирует все энергоблоки АЭС. Привлечет 1 млрд долл. кредитов

Украина в 2014-2020 годах проведет модернизацию всех энергоблоков атомных электростанций, находящихся на территории страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на брифинге после совещания по вопросам повышения безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, которое проходит сегодня в аварийно-техническом центре ГП НАЭК «Энергоатом».

«До 2020 года, начиная с 2014 года, нам необходимо будет продлевать сроки эксплуатации атомных станций. А это громаднейшая работа, связанная с модернизацией наших атомных блоков», - сообщил Н.Азаров.

При этом он отметил, что работы на одном из блоков Южно-Украинской АЭС будут закончены в начале 2013 года.

«По одному из них, на «Южно-Украинской АЭС работы такие будут завершены уже в первом квартале 2013 года. Следующие блоки - на Запорожской АЭС и так далее», - сообщил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что на модернизацию энергоблоков потребуются достаточно большие средства.

«На модернизацию одного энергоблока необходимо около 4 млрд грн. Для наших сейчас возможностей это колоссальная нагрузка», - отметил Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что все работы должны выполняться с полным соблюдением норм безопасности.

«Все требования по безопасности при модернизации должны быть выполнены на 100%, и все работы должны быть обеспечены на 100% финансированием», - подчеркнул, Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в 03 час. 03 мин. энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС был отключен от сети для проведения капитального планового ремонт.

***

Украина планирует привлечь 1 млрд долл. кредитов Евратома и ЕБРР на модернизацию блоков АЭС – Бойко

Для модернизации энергоблоков АЭС Украина планирует привлечь 1 млрд долл. кредитных средств от Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил журналистам на брифинге.

«Главная задача - получить кредит Евратома и ЕБРР. Мы получим приблизительно 1 миллиард долларов на модернизацию наших блоков. Главный упор будет сделан на кредитные средства», - сказал Ю.Бойко.

То также сообщил, что кредитное соглашение может быть подписано в конце 2012 года.

«Мы на конец года выйдем на подписание кредитного соглашения», - сказал Ю.Бойко.

Справка УНИАН. Украине сегодня функционируют 4 АЭС: Запорожская, Южно-Украинская, Ривненская и Хмельницкая, оператором этих станций является Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом”».

На четырех украинских АЭС в строю 15 энергоблоков с соответствующим количеством реакторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На ЧАЭС начался технологический цикл строительства арки нового конфайнмента

Сегодня 26-я годовщина аварии на ЧАЭС. У Рады - протестный митинг чернобыльцев

Вопрос безопасности является основным в процессе работы АЭС в Украине – Азаров