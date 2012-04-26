Директором по коммерческой деятельности ДТЭК назначен Фаворов

Крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины ДТЭК («Донбасская топливно-энергетическая компания») создала дирекцию по коммерческой деятельности и назначила руководителем дирекции Андрея Фаворова.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

В сообщении отмечается, что до этого назначения А.Фаворов с ноября 2010 года возглавлял ООО «ДТЭК Пауэр Трейд».

Дирекция по коммерческой деятельности объединит все торговые функции компании: реализацию угля, электроэнергии, квот на выбросы парниковых газов. Это будет способствовать формированию оптимальной стоимости продуктов по всей цепочке: от добычи угля до продажи электроэнергии.

«Создание единого центра ответственности за коммерческую деятельность позволит ДТЭК наилучшим образом использовать преимущества вертикальной интеграции. Благодаря стратегическому подходу к этой функции мы сможем заранее видеть «узкие места» и вовремя реагировать на вызовы», – прокомментировал А.Фаворов.

«Новая модель систематизирует работу с нашими торговыми партнёрами внутри Украины и за ее пределами. Это повысит конкурентоспособность наших продуктов на внешних рынках», – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ООО «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), ОДО «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго».

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.