Цена нефти падает на фоне решения S&P понизить рейтинг Испании

На мировых торгах в четверг, 27 апреля, цены на нефть снижаются на фоне решения международного рейтингового агентства Standard&Poor's понизить суверенный кредитный рейтинг Испании до "ВВВ+"с "А".

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,49 доллара, или на 0,47% - до 104,06 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent понизилась на 0,45 доллара, или на 0,38% - до 119,47 долларов за баррель.

S&P считает, что Испания столкнется с трудностями при обслуживании госдолга и выполнении программы сокращения бюджетных расходов в связи с начавшейся рецессией. Еще одним фактором негативного рейтингового действия стали опасения относительно того, что правительство страны в дальнейшем будет вынуждено предоставить помощь банковскому сектору, передает Bloomberg.

Кроме того, разочаровали инвесторов данные Министерства труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 21 апреля, уменьшилось на одну тысячу и составило 388 тысяч. При этом количество первичных заявок за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения - до 389 тысяч с 386 тысяч. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков.