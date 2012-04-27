Нефтетрейдеры пообещали АМКУ предоставлять оперативную информацию в электронном виде

Сегодня в Киеве Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» и крупнейшие участники рынка нефтепродуктов подписали соглашение о предоставлении участниками рынка оперативной информации в электронном виде.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, документ подписали представители шести крупнейших нефтетрейдеров: ЧП «ОККО-Нефтепродукт», ЧП «ОККО-Бизнес», ООО «Золотой Экватор» (WOG), ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ООО «Альянс Холдинг» (Shell), ООО «Параллель-М ЛТД».

Стороны подписали данный документ, исходя из понимания необходимости усовершенствования механизма предоставления операторами рынка нефтепродуктов исчерпывающей и оперативной информации, необходимой системе органов АМКУ для исследования рынков нефтепродуктов в соответствии с полномочиями, предусмотренными законодательством о защите экономической конкуренции.

Напомним, в октябре 2011 года АМКУ и Ассоциация нефтетрейдеров подписали меморандум об общих действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции.

Справка УНИАН. Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» объединяет крупнейших украинских операторов АЗС, среди которых WOG, OKKO, ЛУКОЙЛ, Shell, КЛО, Параллель, GFC и др. Автозаправочные станции компаний, входящих в Ассоциацию, контролируют около 40% украинского розничного рынка нефтепродуктов.