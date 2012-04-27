Крым имеет огромные возможности для развития альтернативных видов энергии - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович считает, что Крым имеет огромные возможности для развития альтернативных видов энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Армянске перед посещением солнечной электростанции "Перово" ООО "Актив Солар".

"Мы не делали показухи и построили самую крупную электростанцию, которая работает на солнечной батарее", - отметил Президент.

В.Янукович напомнил, что эта электростанция обеспечивает 220 МВт мощности и до конца года эта цифра возрастет до 300 МВт.

Президент подчеркнул необходимость развития инфраструктуры электропередачи для обеспечения электроэнергией от этой станции всего Крыма.

Справка УНИАН. Activ Solar - международная группа компаний со штаб-квартирой в Вене (Австрия), специализируется на разработке и производстве солнечных технологий.

Основными направлениями деятельности компании является производство кремниевых продуктов и развитие крупномасштабных фотоэлектрических солнечных парков. ЧАО «Завод полупроводников» (г. Запорожье) является дочерним предприятием Activ Solar, история производства поликремния на котором началась еще с 1964 года.

Activ Solar занимается планированием, финансированием и реализацией крупномасштабных проектов солнечной энергетики, объединяя специалистов мирового класса, стратегических партнеров и ведущие технологии.

Activ Solar реализует проекты строительства солнечных электростанций на юге Украины с 2010 года.

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