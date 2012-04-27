Украина в первом квартале сократила транзит нефти на 14%

Транзит нефти в страны Европы (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-марте 2012 года составил 4,051 млн тонн, что на 13,8%, или на 0,650 млн тонн, меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В сообщении отмечается, что в марте транзит в страны Европы (Словакию, Венгрию, Чехию) составил 1,364 млн тонн нефти, что на 0,8% меньше, чем за март 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 11,6%, или на 3,607 млн тонн, по сравнению с 2010 годом, до 27,536 млн тонн. При этом транзит в страны Европы в 2011 году составил 17,771 млн тонн нефти, что на 11,8%, или на 2,368 млн тонн, меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.