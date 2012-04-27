Окончательное решение по «Южному потоку» в Хорватии будет принято в ноябре

Москва. Окончательное инвестиционное решение по «Южному потоку» на территории Хорватии будет принято в ноябре этого года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам визита руководителя департамента по управлению проектами компании Леонида Чугунова в Республику Хорватия.

В рамках визита были проведены переговоры с председателем правления компании Plinacro d.o.o. Младеном Антуновичем по вопросам реализации проекта «Южный поток» на территории Хорватии. Делегацию также принял первый вице-премьер и министр экономики Хорватии Радимир Чачич.

«Была достигнута договоренность, что окончательное инвестиционное решение будет принято к 15 ноября 2012 года. По итогам встречи хорватская сторона предложила «Газпрому» для рассмотрения дополнительные варианты реализации проекта на территории страны», - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что работы по реализации проекта «Южный поток» проходят в соответствии с намеченным графиком. Участники встречи подчеркнули необходимость получения газопроводом статуса проекта национального значения на территории Хорватии.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

В марте 2010 года Россия и Хорватия подписали межправительственное соглашение, предусматривающее присоединение Хорватии к проекту «Южный поток».

В ноябре 2011 года было принято национальное ТЭО.

Решение об учреждении «Газпромом» и уполномоченной с хорватской стороны компанией Plinacro d.o.o. совместной проектной компании (СПК) для дальнейшей реализации «Южного потока» в Хорватии будет принято в ближайшее время.

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