ВР ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Японией при чрезвычайных ситуациях на АЭС

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины „О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Японии о сотрудничестве в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 из 306 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашением предусмотрены мероприятия по улучшению послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях с целью минимизации их негативного влияния на человека и окружающую среду, в частности, путем обмена информацией, научными работниками, техническим персоналом, проведения совместных семинаров и пр.

С целью реализации положений соглашения предусматривается создание Совместного комитета, который должен проводить заседания, как правило, один раз в год в Украине или Японии.

Ратификация Соглашения позволит повысить эффективность послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях на случай возникновения катастроф на территории обоих государств.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2012 года в Японии министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор Балога и министр иностранных дел Японии Гемба подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях.