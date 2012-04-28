Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ситуации в ЕС

На мировых торгах в пятницу, 27 апреля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне усиления опасений по поводу перспектив развития еврозоны и статданных из США, передает Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) повысилась на 0,38 доллара - до 104,93 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,09 доллара, составив 119,83 доллара за баррель.

Опасения инвесторов относительно экономического развития стран ЕС укрепились на фоне понижения долгосрочного суверенного рейтинга Испании агентством S&P на две ступени - до "ВВВ+"с негативным прогнозом. Краткосрочный суверенный кредитный рейтинг был также понижен до "A-2"с "A-1".

Дополнительное давление оказывает опубликованная в середине дня статистика по ВВП США. По данным Министерства торговли, ВВП США в реальном выражении вырос на 2,2% в январе-марте 2012 года против 3% в последнем квартале прошлого года. Аналитики ожидали роста показателя на 2,5%.