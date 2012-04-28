Стоимость природного газа достигла максимума за пять недель

Цены на природный газ подскочили за текущую неделю на торгах в Нью-Йорке на 8,5%, в то время как предыдущие пять недель стоимость "голубого топлива" снижалась.

Цены на нефть марки WTI выросли по итогам торгов в пятницу, 27 апреля, до максимума со 2 апреля из-за позитивных данных о потребительском секторе в США, которые позволяют инвесторам надеяться на усиление спроса в стране, передает Bloomberg.